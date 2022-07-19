Возникший из-за гроз лесной пожар потушили в Хабаровском крае

В Ульчском районе Хабаровского края потушен сложный лесной пожар, возникший у села Богородское из-за недавних летних гроз. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства.

«Возгорание возникло в труднодоступном месте в результате грозовой активности. Доставка людей к месту осуществлялась на воздушных судах и вездеходах. Работу осложняли погодные условия и горный рельеф», — рассказала заместитель министра, начальник управления сохранения лесов Луиза Ярош.

В тушении были задействованы 111 человек и 17 единиц спецтехники. Из-за сложных погодных условий и рельефа людям пришлось вручную окапывать огонь, прокладывать минерализованные полосы и пускать встречный отжиг. По словам замминистра, также в ликвидации пожара помогли осадки.

Всего за последние сутки на территории региона потушено пять лесных пожаров общей площадью 1759 га, пишет ИА AmurMedia. Огонь ликвидировали 237 работников лесопожарных формирований. 19 июля продолжается тушение пожара в 7,7 км от поселка Джигда Аяно-Майского района. Угрозы населенному пункту нет.

С начала пожароопасного сезона в лесах Хабаровского края зафиксировано 445 возгораний на площади свыше 430 тыс. га. Из-за летних гроз показатель превысил прошлогодний в несколько раз. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.