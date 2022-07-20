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Спрос на микрозаймы в июне вырос на 40% по сравнению с мартом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Спрос россиян на услуги микрофинансовых организаций (МФО) в июне 2022 года вырос на 40% по сравнению с мартом, подсчитали аналитики финансового маркетплейса «Юником24» по просьбе «Известий».

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После начала специальной военной операции на Украине люди отказывались от покупок, в том числе с использованием заемных средств, отметил гендиректор «Юником24»​​​​​​ Дмитрий Африканов. Теперь же наблюдается реализация отложенного спроса.

На популярности микрозаймов сказывается и ситуация на рынке потребительских кредитов. После того как 28 февраля Центробанк резко повысил ключевую ставку, выросла их стоимость. Это, безусловно, снизило их привлекательность для населения, считает директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В МФК «Займер» сообщили, что в июне 2022 года, по сравнению с июнем 2021-го, количество заявок увеличилось на 21,2%.

«Спрос на займы вырастет еще на 5–10% во второй половине августа, поскольку многие россияне выйдут из отпусков, начнут готовить детей к школе, обновлять сезонные гардеробы, проводить ремонты, совершать крупные покупки», — спрогнозировали в организации.

Опасаясь массовых дефолтов, микрофинансовые организации тоже ведут сдержанную политику кредитования, доля одобрения заявок в среднем не превышает 30%, отметил Африканов. Средняя запрашиваемая сумма варьируется в пределах 16–20 тыс. рублей, но размер выданного займа обычно составляет около 8–9 тыс. рублей, добавил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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