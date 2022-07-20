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Актер Соколов рассказал о роли императора в фильме «Аманат»

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Фото: ООО Даггер Филм
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Народный артист России Андрей Соколов накануне выхода в онлайн-кинотеатрах исторической драмы «Аманат» поделился с «Известиями» о том, как ему далась роль императора Николая I.

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Картина Антона Сиверса и Рауфа Кубаева повествует о судьбе сына имама Шамиля Джамалутдина, который полюбил русскую девушку Лизу Оленину. Но многие обстоятельства складываются против них самих. Как говорит Андрей Соколов, фильм получился мощный и очень красивый, с фантастическими природными пейзажами.

«Роль Николая I — не главная, второго плана. Но сыграть ее было интересно и важно. В сценарии есть подлинная речь царя. Это не просто слова, это позиция правителя большой державы», — рассказал народный артист.

Соколов уточнил, что включить цитату царя в картину была идея режиссера Антона Сиверса.

«Николай I произнес ее перед вчерашними юнкерами, молодыми офицерами. Он говорил им, что жизнь их принадлежит стране, — офицер служит России, любит Россию и гордится тем, что русским называться смеет», — поделился актер.

Об этом, а также о преемственности фестиваля «Алые паруса», масштабе личности Василия Ланового, образах Моргенштерна и Милохина народный артист России рассказал «Известиям» накануне выхода в онлайн-кинотеатрах исторической драмы «Аманат» Антона Сиверса и Рауфа Кубаева, где сыграл роль императора Николая I.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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