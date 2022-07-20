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Сибирь защитят модернизированные комплексы «Фаворит»

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До конца 2022 года системы ПВО Сибири составят модернизированные комплексы С-300ПМ2 «Фаворит», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

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Согласно скорректированному графику развертывания новейших систем противовоздушной обороны в этом году зенитные подразделения в Иркутской области были переоснащены на модернизированные комплексы С-300ПМ2 «Фаворит». Их личный состав прошел переподготовку в учебном центре. До конца года планируется их поступление на боевое дежурство в Новосибирском районе ответственности, уточнили источники.

Они защитят территорию от Новосибирска до Иркутска от гиперзвукового и высокоточного оружия. Также стратегические и социальные объекты обезопасят зенитные ракетно-пушечные «Панцири», которые войдут в состав мобильного полка ПВО.

Эксперты отмечают, что восстановление системы ПВО страны особенно актуально на фоне сообщений о разработке в США гиперзвуковых боевых систем.

В перспективе системы С-300ПМ2 смогут прикрывать небо над Сибирью и от гиперзвукового оружия — когда такие разработки появятся у западных стран, полагает экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

«Идет усовершенствование системы противовоздушной обороны России. Старые системы, отслужившие установленные сроки, заменяются на более современные зенитно-ракетные комплексы», — подтвердил он «Известиям».

Он уточнил, что это плановая работа, которая ведется в интересах обороноспособности.

С-300ПМ2 надежная и эффективная система. Все, что есть на вооружении вероятного противника — им все по зубам. В том числе аэробаллистические цели на конечном участке полета, а также высокоскоростные цели. Хотя гиперзвуковых систем у вероятного противника пока нет, но системы ПВО всегда строятся таким образом, чтобы оставался запас. Средства обороны на 10-15 лет опережают возможности средств воздушно-космического нападения. Такие расчеты изначально закладываются конструкторами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пора накрывать: Сибирь защитят модернизированные комплексы «Фаворит»

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