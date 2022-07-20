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Названы неврологические осложнения оспы обезьян

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Заражение оспой обезьян может в будущем привести к неврологическим и психиатрическим последствиям. К такому выводу пришла группа ученых, в состав которой вошли специалисты Королевского университета Бэлфаста.

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Они проанализировали 1702 уникальных научных статьи и выбрали из них 19 работ, в которых описывались случаи 1031 заражения оспой обезьян в предыдущие вспышки. Затем исследователи изучили, как часто у инфицированных развивались такие состояния, как миалгия (воспаления мышц), головная боль, утомляемость, судороги, спутанность сознания и энцефалит. Среди других зарегистрированных осложнений — сенсорно-перцептивные нарушения (измененное зрение, головокружение и светобоязнь) и психиатрические симптомы (тревога и депрессия).

«Имеются предварительные данные о ряде неврологических и психиатрических проявлений оспы обезьян, начиная от часто встречающихся и неспецифических неврологических симптомов (миалгия и головная боль) и заканчивая более редкими, но более тяжелыми неврологическими осложнениями, такими как энцефалит и судороги», — сказано в тексте статьи.

Как сказал «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков, любая инфекция, которая сопровождается воспалением и температурой, провоцирует разрушение тканей.

«Оно всегда связано с неврологическими изменениями. Все мы знаем, что при большой температуре человек даже мыслит по-другому. Чем тяжелее инфекция, тем тяжелее и эти эффекты, даже если не было прямого влияния на ЦНС», — сказал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Влететь в голову: названы неврологические осложнения оспы обезьян

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