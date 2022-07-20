Россия может столкнуться с масштабным кризисом неплатежей за коммунальные услуги, что негативно скажется на их качестве и подготовке к отопительному сезону. Об этом сказано в письме председателю правительства РФ Михаилу Мишустину от крупнейших генерирующих компаний. Среди них — «Интер РАО», «Т Плюс», «Газпромэнергохолдинг», СГК, «Квадра», «Евросибэнерго». «Известия» ознакомились с письмом от 14 июля.

Бизнес увидел риски в полугодовом моратории на банкротство, который правительство ввело с 1 апреля. Эта мера не позволяет принудительно собирать с должников деньги за коммунальные услуги. Из-за роста неплатежей у компаний меньше средств на подготовку и прохождение отопительного сезона, включая плановые ремонты (которые делают в основном в летом), закупку топлива и инвестиционные мероприятия, отметили представители отрасли. Поэтому бизнес попросил правительство отменить мораторий досрочно.

Генераторы в своем письме отметили, что платежная дисциплина со стороны потребителей уже ухудшилась. Сборы снизились до уровня пандемийного 2020 года.

«Введенный мораторий влечет риски массового нарушения обязательств потребителями и, соответственно, взрывного роста задолженности вкупе с полным отсутствием каких-либо мер воздействия на неплательщиков», — подтвердили в Совете производителей энергии.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) «Известиям» сказали, что большая часть неплательщиков относится к неотключаемым потребителям и у водоканалов нет никаких способов влияния на них.

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Долговое время: бизнес предупредил о риске роста долгов за коммуналку