На дамбе Гувера в США произошел взрыв

В США на границе штатов Аризона и Невада произошел взрыв с последующим возгоранием на дамбе Гувера. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел в здании у основания дамбы. По словам официальных лиц, во время взрыва никто не пострадал, риска для энергосистемы нет.

В социальных сетях распространились кадры, на которых виден момент взрыва и последовавший за этим пожар.

Позже пресс-служба пожарных города Боулдер Сити сообщила на своей странице в Twitter, что возгорание удалось потушить еще до прибытия пожарных на место. Причины взрыва на данный момент выясняются.

Плотина Гувера расположена в Черном каньоне реки Колорадо на границе штатов Невада и Аризона. Дамба обеспечивает наполнение самого крупного водохранилища США.

20 июня крупный пожар вспыхнул на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе, пламя успело выжечь около 1 акра кустарника (около 4 тыс. кв. м). Пожарным удалось остановить распространение огня — на то, чтобы взять огонь под контроль, у них ушло порядка 75 минут.

По данным пожарной службы, в результате инцидента никто не пострадал, эвакуации местных жителей также не потребовалось. Причины пожара устанавливаются.