Тотальное палево: калифорнийцы рассказали о выживании в лесных пожарах

Десятки лесных пожаров, охвативших запад США этим летом, ежедневно распространяются в среднем на 30 квадратных миль (48 квадратных км). На данный момент лесные пожары в Калифорнии охватили более 917 тыс. акров земли (371 тыс. га), что на 233% больше, чем за тот же период прошлого года . Специалисты называют лесные пожары этого года самыми серьезными в штате за всю историю наблюдений. «Известия» связались с несколькими жителями штата, пострадавшими от стихии, и записали их рассказы.

Пожар «Дикси», вспыхнувший 14 июля в горах Сьерра-Невада примерно в 160 милях (260 км) к северо-востоку от Сакраменто, стал вторым по величине в истории штата. Он охватил национальные заповедники Плумас и Лассен и округа Бьютт, Лассен, Плумас и Техейма. За последний месяц выгорело более полумиллиона акров (202 тыс га).

«Дикси» уничтожил 1045 строений, в том числе более 550 домов и 140 коммерческих зданий. Еще 69 построек были повреждены, и более 15 тысяч по-прежнему находятся под угрозой.

Ветер усиливает пламя

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе Калифорнии, приказ об эвакуации поступил более 12 тыс. жителям восьми округов, охваченных 11 крупными пожарами.

Тотальное палево Фото: Global Look Press/Dong Xudong/XinHua

В числе эвакуированных оказалась и Памела Бейзли из Конкоу. Она поделилась своим мнением о предпринимаемых местными властями мерах по борьбе с огнем: «Я думаю, они незнакомы с нашими ветрами и действуют, прислушиваясь к мнению экспертов, которые признают, что никогда не видели ничего подобного. Им (властям) следовало приехать в Конкоу, поговорить с местными жителями, с семьями, живущими здесь на протяжении поколений, и послушать их. Старейшины поселения лучше ознакомлены с некоторыми природными закономерностями».

Она считает, что причина пожара заключается в том, что «лес перерос, обслуживание линий электросвязи отсутствует, и именно они, скорее всего, вызывают эти пожары».

«Власти подвергают опасности жизни людей, особенно наших пожарных. При наступлении вечера начинается ветер, страшно находиться на пути любого лесного пожара где-нибудь рядом с каньоном Фезер-Ривер. Возможно, власти делают все, что в их силах, однако это пока не приносит хорошего результата. Крутые каньоны не позволяют получить доступ, чтобы противостоять распространению пожаров. А сквозняки только усиливают огонь, разжигая новое пламя».

Памела привела пример 2018 года, когда в Калифорнии также пылали пожары. В районе каньона Фезер-Ривер в то время начались сезонные ветра, которые усилили распространение огня.

Тотальное палево Фото: Global Look Press/Ty O'Neil/Keystone Press Agency

«На мой взгляд лучший вариант — уделить внимание укреплению личной защиты сельских общин. Я имею в виду, например, убрать мусор в 500 футах (150 метров) от городов. Два дня назад пламя перенеслось через двухсотфутовый бульдозерный пролом, сделанный пожарными для замедления распространения огня».

Памела рассказывает, что она много раз сталкивалась с лесными пожарами и в Калифорнии, к сожалению, это не редкость. «Жить в лесу сложно и пожар "Дикси" еще далек от завершения. Я просто молюсь, чтобы больше не гибли люди, как при прошлых пожарах. Многие из нас, выжившие после лесных пожаров, потеряли семью и друзей».

Помощь эвакуированным

Потеря дома, хозяйства и семьи — не единственные проблемы, с которыми сталкиваются жертвы лесных пожаров в Калифорнии. «Несмотря на то, что многие были вынуждены покинуть свои дома ради спасения жизни, органы местного самоуправления и власти штата не предложили людям помощь ни после эвакуации, ни в поисках укрытия или еды», — рассказала Лейси Адельман из Оровилля.

Тотальное палево Фото: Global Look Press/Ty O'Neil/Keystone Press Agency

Лейси работает в местной некоммерческой организации, оказывающей помощь эвакуированным при стихийных бедствиях. «Наша организация "Tiny Pine Foundation" за 10 дней собрала 17 тыс. долларов США и распределила их вместе с 50 тыс. предметов помощи при стихийных бедствиях для более чем 1000 человек. Пожар "Дикси" все еще разгорается и разрушает дома и предприятия. "Tiny Pine" не только помогает найти место временного проживания выжившим после пожара, но и помогает с неотложными потребностями эвакуированных и потерявших все людей».

Она добавила, что «пожарные делают все возможное для борьбы с этими пожарами. Ресурсы используются на 100%. В этом году правительство штата урезало бюджет на пожаротушение на 150 миллионов долларов, что значительно усложняет борьбу с пожаром. При этом последние 5 лет были худшими годами в истории пожаров в штате Калифорния. Например, в 2018 году из-за возгораний 40 000 человек потеряли свои дома и 84 человека погибли. Сейчас в зоне пожара уровень опасности по-прежнему очень высок. Тысячи людей эвакуированы из своих домов, и пожар локализован только на 31%».

Настоящая сплоченность

Не только организации пытаются помочь людям, попавшим в беду из-за пожара. Те, кто еще не эвакуирован, тоже собирают средства и предметы помощи для пострадавших. Кристи Перкинс вместе со своей семьей помогает эвакуированным в качестве волонтера: «К сожалению, многие потеряли свои дома. Власти округа практически ничего не делают для помощи вынужденным переселенцам. Поэтому я начала собирать пожертвования. Мы с детьми пытаемся позаботиться обо всех эвакуированных между Беквортом и Куинси».

Лейси также отметила: «В целом наша община очень сплотилась. Таким невероятным образом. Мы все объединяемся для помощи другим и становимся едиными в решении общей проблемы».

Тотальное палево Фото: Global Look Press/Ty O'Neil/Keystone Press Agency

Она собирает для эвакуированных палатки, надувные матрасы, питание, карточки на продукты — все, что может хоть как-то помочь тем, кто остался без дома. Также она занимается поисками временного жилья.