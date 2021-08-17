Тотальное палево: калифорнийцы рассказали о выживании в лесных пожарах
Десятки лесных пожаров, охвативших запад США этим летом, ежедневно распространяются в среднем на 30 квадратных миль (48 квадратных км). На данный момент лесные пожары в Калифорнии охватили более 917 тыс. акров земли (371 тыс. га), что на 233% больше, чем за тот же период прошлого года. Специалисты называют лесные пожары этого года самыми серьезными в штате за всю историю наблюдений. «Известия» связались с несколькими жителями штата, пострадавшими от стихии, и записали их рассказы.
Пожар «Дикси», вспыхнувший 14 июля в горах Сьерра-Невада примерно в 160 милях (260 км) к северо-востоку от Сакраменто, стал вторым по величине в истории штата. Он охватил национальные заповедники Плумас и Лассен и округа Бьютт, Лассен, Плумас и Техейма. За последний месяц выгорело более полумиллиона акров (202 тыс га).
«Дикси» уничтожил 1045 строений, в том числе более 550 домов и 140 коммерческих зданий. Еще 69 построек были повреждены, и более 15 тысяч по-прежнему находятся под угрозой.
Ветер усиливает пламя
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе Калифорнии, приказ об эвакуации поступил более 12 тыс. жителям восьми округов, охваченных 11 крупными пожарами.
В числе эвакуированных оказалась и Памела Бейзли из Конкоу. Она поделилась своим мнением о предпринимаемых местными властями мерах по борьбе с огнем: «Я думаю, они незнакомы с нашими ветрами и действуют, прислушиваясь к мнению экспертов, которые признают, что никогда не видели ничего подобного. Им (властям) следовало приехать в Конкоу, поговорить с местными жителями, с семьями, живущими здесь на протяжении поколений, и послушать их. Старейшины поселения лучше ознакомлены с некоторыми природными закономерностями».
Она считает, что причина пожара заключается в том, что «лес перерос, обслуживание линий электросвязи отсутствует, и именно они, скорее всего, вызывают эти пожары».
«Власти подвергают опасности жизни людей, особенно наших пожарных. При наступлении вечера начинается ветер, страшно находиться на пути любого лесного пожара где-нибудь рядом с каньоном Фезер-Ривер. Возможно, власти делают все, что в их силах, однако это пока не приносит хорошего результата. Крутые каньоны не позволяют получить доступ, чтобы противостоять распространению пожаров. А сквозняки только усиливают огонь, разжигая новое пламя».
Памела привела пример 2018 года, когда в Калифорнии также пылали пожары. В районе каньона Фезер-Ривер в то время начались сезонные ветра, которые усилили распространение огня.
«На мой взгляд лучший вариант — уделить внимание укреплению личной защиты сельских общин. Я имею в виду, например, убрать мусор в 500 футах (150 метров) от городов. Два дня назад пламя перенеслось через двухсотфутовый бульдозерный пролом, сделанный пожарными для замедления распространения огня».
Памела рассказывает, что она много раз сталкивалась с лесными пожарами и в Калифорнии, к сожалению, это не редкость. «Жить в лесу сложно и пожар "Дикси" еще далек от завершения. Я просто молюсь, чтобы больше не гибли люди, как при прошлых пожарах. Многие из нас, выжившие после лесных пожаров, потеряли семью и друзей».
Помощь эвакуированным
Потеря дома, хозяйства и семьи — не единственные проблемы, с которыми сталкиваются жертвы лесных пожаров в Калифорнии. «Несмотря на то, что многие были вынуждены покинуть свои дома ради спасения жизни, органы местного самоуправления и власти штата не предложили людям помощь ни после эвакуации, ни в поисках укрытия или еды», — рассказала Лейси Адельман из Оровилля.
Лейси работает в местной некоммерческой организации, оказывающей помощь эвакуированным при стихийных бедствиях. «Наша организация "Tiny Pine Foundation" за 10 дней собрала 17 тыс. долларов США и распределила их вместе с 50 тыс. предметов помощи при стихийных бедствиях для более чем 1000 человек. Пожар "Дикси" все еще разгорается и разрушает дома и предприятия. "Tiny Pine" не только помогает найти место временного проживания выжившим после пожара, но и помогает с неотложными потребностями эвакуированных и потерявших все людей».
Она добавила, что «пожарные делают все возможное для борьбы с этими пожарами. Ресурсы используются на 100%. В этом году правительство штата урезало бюджет на пожаротушение на 150 миллионов долларов, что значительно усложняет борьбу с пожаром. При этом последние 5 лет были худшими годами в истории пожаров в штате Калифорния. Например, в 2018 году из-за возгораний 40 000 человек потеряли свои дома и 84 человека погибли. Сейчас в зоне пожара уровень опасности по-прежнему очень высок. Тысячи людей эвакуированы из своих домов, и пожар локализован только на 31%».
Настоящая сплоченность
Не только организации пытаются помочь людям, попавшим в беду из-за пожара. Те, кто еще не эвакуирован, тоже собирают средства и предметы помощи для пострадавших. Кристи Перкинс вместе со своей семьей помогает эвакуированным в качестве волонтера: «К сожалению, многие потеряли свои дома. Власти округа практически ничего не делают для помощи вынужденным переселенцам. Поэтому я начала собирать пожертвования. Мы с детьми пытаемся позаботиться обо всех эвакуированных между Беквортом и Куинси».
Лейси также отметила: «В целом наша община очень сплотилась. Таким невероятным образом. Мы все объединяемся для помощи другим и становимся едиными в решении общей проблемы».
Она собирает для эвакуированных палатки, надувные матрасы, питание, карточки на продукты — все, что может хоть как-то помочь тем, кто остался без дома. Также она занимается поисками временного жилья.
Несмотря на то, что пожар охватил огромную территорию, многие потеряли свои дома и вынуждены жить в палаточных лагерях, человеческих жертв от пожаров нет. К счастью, многие люди приходят на помощь друг другу, поддерживая деньгами и необходимыми вещами. Однако сами калифорнийцы подчеркивают, что бедственная ситуация повторяется из года в год, и властями до сих пор не выработана система мер по предотвращению пожаров в районах с повышенной пожароопасностью.