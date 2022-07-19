Один человек пострадал в ДТП в Брянске

Один человек получил травмы в результате ДТП в Советском районе Брянска. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, авария случилась 17 июля на улице Урицкого около 21.10. 57-летний водитель Mercedes-Benz при повороте налево сбил 27-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девушка обратилась за помощью к медикам лишь на следующий день. У нее обнаружили ушиб тазобедренного сустава, оказали необходимую помощь и назначили домашнее лечение.

Ранее в этот день два человека стали жертвами дорожной аварии в Инжавинском районе Тамбовской области. 45-летний водитель Audi не справился с управлением, влетел в кювет и врезался в деревья. Он и его 32-летний пассажир погибли на месте аварии. Еще двое мужчин в возрасте 30 лет и 31 года получили травмы.