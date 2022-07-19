Два человека погибли в ДТП в Тамбовской области

Два человека стали жертвами дорожной аварии в Инжавинском районе Тамбовской области. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел в ночь на 19 июля в поселке Романовка на улице Петровка. 45-летний водитель Audi не справился с управлением, влетел в кювет и врезался в деревья. Мужчина имел стал вождения с 2009 года. Он и его 32-летний пассажир погибли на месте аварии. Еще двое мужчин в возрасте 30 лет и 31 года получили травмы и были доставлены в Уваровскую центральную районную больницу.

В этот же день стало известно, что в результате аварии пострадали три жителя населенного пункта Сапожок в Рязанской области. ДТП случилось накануне вечером. Житель Москвы за рулем автомобиля Hyundai при обгоне столкнулся с автомобилем Smart, который двигался в попутном направлении.