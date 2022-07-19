Женщина и ребенок погибли в вылетевшей с дороги машине в Татарстане

В Апастовском районе Татарстана в результате ДТП погибли пожилая женщина и ребенок, еще два человека пострадали. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Авария произошла около 10 утра 19 июля на 66-м км трассы Казань – Ульяновск. По предварительным данным, 43-летний водитель легкового Renault не справился с управлением, машина вылетела в кювет и, судя по фотографиям, перевернулась по крайней мере один раз.

В результате погибли 65-летняя женщина и восьмилетний ребенок. Водитель и 42-летняя пассажирка получили различные травмы и были доставлены в больницу, пишет ИА «Татар-информ».

На данный момент известно, что у автомобилиста отсутствуют водительские права. Другие обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

В этот же день две дорожные аварии случились в Казани. В одной из них легковая иномарка по касательной столкнулась с «Газелью». Погиб один человек, еще один получил различные травмы. В другом ДТП с участием автобуса и троллейбуса пострадали шесть человек.