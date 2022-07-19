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Шесть человек пострадали при столкновении автобуса и троллейбуса в Казани

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Фото: Соцсети
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В Казани произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса, в результате шесть человек пострадали. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает мэрия Казани.

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«Сегодня в Казани в районе кварталов произошло столкновение автобуса с троллейбусом. К сожалению, есть и пострадавшие», — говорится в Telegram-канале мэрии.

Как утверждает водитель автобуса, ему стало плохо за рулем, из-за чего он столкнулся с троллейбусом.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, на месте работает ГИБДД.

Ранее в этот день два человека стали жертвами дорожной аварии в Инжавинском районе Тамбовской области. 45-летний водитель Audi не справился с управлением, влетел в кювет и врезался в деревья. Он и его 32-летний пассажир погибли на месте аварии. Еще двое мужчин в возрасте 30 лет и 31 года получили травмы.

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