Шесть человек пострадали при столкновении автобуса и троллейбуса в Казани

В Казани произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса, в результате шесть человек пострадали. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает мэрия Казани.

«Сегодня в Казани в районе кварталов произошло столкновение автобуса с троллейбусом. К сожалению, есть и пострадавшие», — говорится в Telegram-канале мэрии.

Как утверждает водитель автобуса, ему стало плохо за рулем, из-за чего он столкнулся с троллейбусом.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, на месте работает ГИБДД.

Ранее в этот день два человека стали жертвами дорожной аварии в Инжавинском районе Тамбовской области. 45-летний водитель Audi не справился с управлением, влетел в кювет и врезался в деревья. Он и его 32-летний пассажир погибли на месте аварии. Еще двое мужчин в возрасте 30 лет и 31 года получили травмы.