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Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Казани

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В Казани легковая иномарка по касательной столкнулась с «Газелью». Погиб один человек, еще один получил различные травмы, сообщили InKazan.ru в отделе пропаганды ГИБДД по городу.

Авария произошла около полудня 19 июля возле дома № 21 по улице Химической. На видеозаписи с места ДТП, опубликованной в соцсетях, видно, как иномарка на высокой скорости пытается объехать «Газель», которая в этот момент поворачивала.

Легковушка задела «ГАЗ» по касательной, после чего вылетела в кювет и перевернулась. Один человек погиб, еще один получил травмы и был госпитализирован. На данный момент неизвестно, кто из них был водителем, а кто пассажиром.

Обстоятельства смертельного дорожного происшествия устанавливаются.

Ранее в этот же день в Казани произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса. Пострадали шесть человек. Как утверждает водитель автобуса, ему стало плохо за рулем.

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