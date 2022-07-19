Метиловый спирт нашли в крови у 22 погибших в ночном клубе в ЮАР

В крови более чем 20 молодых людей, погибших в ночном клубе в Южно-Африканской Республике (ЮАР), обнаружили метиловый спирт. Об этом местный портал Eyewitness News сообщает во вторник, 19 июля.

О следах метанола замглавы департамента здравоохранения провинции Лита Мативане сообщил на пресс-конференции, передает RT.

Эксперты пытаются установить, каким образом метанол оказался в телах жертв и стал ли он непосредственной причиной их гибели.

26 июня сообщалось, что число погибших в результате инцидента в таверне ночного клуба города Ист-Лондон на юге ЮАР выросло до 22 человек, пишет REGNUM.