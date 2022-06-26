Число погибших в ночном клубе в ЮАР выросло до 22

Количество погибших в воскресенье, 26 июня, в ночном клубе города Ист-Лондон в Южно-Африканской Республике выросло до 22 человек. Об этом написал на своей странице в Twitter (доступ к ресурсу на территории РФ ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля).

«Приношу глубочайшие соболезнования семьям 22 подростков, погибших ранним утром в районе Сценери», — написал лидер республики.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются. Причина смерти граждан не установлена. По данным CNN, местные правоохранительные органы не осведомлены о том, выжил ли кто-то из пострадавших.

«Обстоятельства произошедшего расследуются. Пока мы не хотим делать никаких предположений о том, что именно произошло», — заявил официальный представитель полиции ЮАР Тембинкоси Кинана.

В департаменте здравоохранения дополнили, что давать какую-либо объективную оценку событию можно будет только после вскрытия тел.

25 июня в гей-баре London Pub в центре Осло произошла стрельба. В результате погибли двое мужчин в возрасте 60 и 50 лет. Ранения получили по меньшей мере 19 человек.

По данным СМИ, нападавшего зовут Заниар Матапур. Он гражданин Норвегии иранского происхождения. Ему уже предъявлены обвинения в терроризме, убийстве и покушении на убийство.

В PST сообщили, что следили за Матапуром с 2015 года в связи с подозрением в его приверженности к радикальному исламизму. В мае этого года полиция провела с ним беседу, но тогда правоохранительные органы пришли к выводу, что Матапур не угрожает обществу. В PST также заявили, что им известно о психологических проблемах подозреваемого.