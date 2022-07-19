Chevrolet Blazer будет электрическим

Chevy Blazer в 2023 году станет электрическим. Самая мощная полноприводная версия получит электромотор мощностью 557 л.с. Об этом 19 июля сообщило издание carbuzz.com.

Новая электроверсия машины будет бороться за симпатии американских автолюбителей электрокаров, которые сейчас выбирают Tesla Model Y. Именно эту модель в GM назвали в качестве основного конкурента, а вовсе не рамные внедорожники Jeep Wrangler или Ford Bronco.

Новый кроссовер будет выпускаться в заднеприводной или полноприводной версиях.

Будет даже версия Blazer Police Pursuit Vehicle, PPV. В Chevy заявили, что полицейская модификация будет иметь аккумулятор большей емкости, чем гражданские версии. Машина также получит передние тормоза Brembo и интерьер, характерный для полиции.

Самой мощной будет модель Blazer SS EV с двигателем 557 л.с. До 100 км/ч электромобиль разгонится менее чем за 4 секунды. Пока неизвестна емкость и тип батарей, но Chevy гарантировали запас хода для самой начальной версии, 1LT, в 247 миль. Самая мощная версия, Blazer SS, на одном заряде проедет до 320 миль.

В салоне электрический Blazer будет оснащен 17,7-дюймовым сенсорным экраном и 11-дюймовым блоком цифровых приборов. Этот экран также будет содержать новую программную платформу GM Ultifi. При ее помощи машина будет сама находить зарядные станции.

Все владельцы электромобиля получат доступ к приложению Ultium Charge 360, которое упростит зарядку в различных сетях. Начальные версии модели поступят в продажу летом 2023 года по цене от 47 595 долларов. Самая мощная и скоростная появится позже, в I квартале 2024 года.

18 июля «Известия» рассказали, что в Узбекистане на заводе UzAuto Motors стартовало производство внедорожников Chevrolet Tracker 2023 модельного года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Производственная мощность завода составит 80 тыс. автомобилей Chevrolet Tracker в год.