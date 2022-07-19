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Chevrolet Blazer будет электрическим

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Фото: Chevrolet
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Chevy Blazer в 2023 году станет электрическим. Самая мощная полноприводная версия получит электромотор мощностью 557 л.с. Об этом 19 июля сообщило издание carbuzz.com.

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Новая электроверсия машины будет бороться за симпатии американских автолюбителей электрокаров, которые сейчас выбирают Tesla Model Y. Именно эту модель в GM назвали в качестве основного конкурента, а вовсе не рамные внедорожники Jeep Wrangler или Ford Bronco.

Новый кроссовер будет выпускаться в заднеприводной или полноприводной версиях.

Будет даже версия Blazer Police Pursuit Vehicle, PPV. В Chevy заявили, что полицейская модификация будет иметь аккумулятор большей емкости, чем гражданские версии. Машина также получит передние тормоза Brembo и интерьер, характерный для полиции.

Самой мощной будет модель Blazer SS EV с двигателем 557 л.с. До 100 км/ч электромобиль разгонится менее чем за 4 секунды. Пока неизвестна емкость и тип батарей, но Chevy гарантировали запас хода для самой начальной версии, 1LT, в 247 миль. Самая мощная версия, Blazer SS, на одном заряде проедет до 320 миль.

В салоне электрический Blazer будет оснащен 17,7-дюймовым сенсорным экраном и 11-дюймовым блоком цифровых приборов. Этот экран также будет содержать новую программную платформу GM Ultifi. При ее помощи машина будет сама находить зарядные станции.

Все владельцы электромобиля получат доступ к приложению Ultium Charge 360, которое упростит зарядку в различных сетях. Начальные версии модели поступят в продажу летом 2023 года по цене от 47 595 долларов. Самая мощная и скоростная появится позже, в I квартале 2024 года.

18 июля «Известия» рассказали, что в Узбекистане на заводе UzAuto Motors стартовало производство внедорожников Chevrolet Tracker 2023 модельного года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Производственная мощность завода составит 80 тыс. автомобилей Chevrolet Tracker в год.

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