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В Узбекистане запустили в производство Chevrolet Tracker

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Фото: uzautomotors.com/General Motors
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Компания UzAuto Motors выпустила первую партию внедорожников Chevrolet Tracker 2023 модельного года. Модель собирается по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов, сообщила 18 июля пресс-служба предприятия.

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«Отныне компания будет пополнять автомобильную линейку современными автомобилями. Все это благодаря всесторонней поддержке руководства нашей страны и компании General Motors, а также работников всей отрасли», — заявил Шавкат Умурзаков, председатель правления АК «Узавтосаноат».

Автомобили производятся на заводе UzAuto Motors в узбекском городе Асака. Как сообщает предприятие, на данном этапе производственная мощность завода составит 80 тыс. автомобилей Chevrolet Tracker в год. Модель будет производиться в трех основных комплектациях: LS, LT и Premier.

Новый Chevrolet Tracker отличается современным дизайном и стильным интерьером салона машины. Все комплектации оснащены трехцилиндровым бензиновым мотором с турбонаддувом объемом 1,2 л. и мощностью 132 л. с. Мотор агрегатируется с шестиступенчатой АКПП. Расход топлива в смешанном режиме составляет 6,9 л бензина на 100 км.

В зависимости от комплектации машина оснащается климат-контролем, круиз-контролем, бесключевым доступом в салон, электрической регулировкой водительского кресла, сиденьями с обивкой из экокожи и системой полуавтоматической парковки. Старт продаж новинки запланирован на 30 августа текущего года.

14 июля стало известно, что АвтоВАЗ выпустит порядка 80 внедорожников Lada Niva Legend с привычным оснащением — системой ABS, подушкой безопасности, колесами на литых дисках и кондиционером. С конвейера сойдут как трехдверные, так и пятидверные внедорожники, их соберут с применением дефицитных комплектующих, которые удалось разыскать на заводе.

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