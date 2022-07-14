АвтоВАЗ выпустит 80 машин Lada Niva Legend с ABS и кондиционером

АвтоВАЗ выпустит порядка 80 внедорожников Lada Niva Legend с привычным оснащением: системой ABS, подушкой безопасности, колесами на литых дисках и кондиционером. Об этом 14 июля сообщил неофициальный паблик завода Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Если верить источнику, с конвейера сойдут как трехдверные, так и пятидверные внедорожники, их соберут с применением дефицитных комплектующих, которые удалось разыскать на заводе.

Напомним, что 12 июля АвтоВАЗ запустил производство вездехода Lada Niva Legend. Машины сходят с конвейера без системы ABS, кондиционера, литых дисков и прочих досанкционных опций.

«Нива» сохранила гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, крепления ISOFIX для детских кресел, бортовой компьютер и заводскую аудиоподготовку.

14 июля стало известно, что АвтоВАЗ не планирует выпускать Duster в 2022 году. Максим Соколов, глава АвтоВАЗа, пояснил, что по соглашению с Renault завод может выпускать модели Duster, Sandero и Logan под брендом Lada. Однако в случае выпуска модели Duster АвтоВАЗ вынужден будет выплатить роялти французам, а это в нынешних условиях заводу невыгодно.