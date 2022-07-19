Терапевт опровергла миф о возможности запастись витаминами летом на год вперед

Летом нельзя запастись на год вперед нужными витаминами благодаря свежим фруктам, ягодам и овощам. Об этом во вторник, 19 июля, заявила врач-терапевт и эксперт компании Liposomal Vitamins Наталия Андрианова.

«Фрукты и овощи, которых летом в избытке, действительно содержат различные витамины, однако это не значит, что такого количества будет достаточно для потребностей организма. Либо придется потреблять фрукты и овощи килограммами», — рассказала она «Газете.Ru».

По ее словам, в летних продуктах содержатся в основном витамин С и β-каротин, а остальные полезные вещества, необходимые организму, всё равно нужно «добирать» из других продуктов.

Кроме того, витамины, получаемые из натуральных источников, быстро включаются в обмен веществ и выводятся из организма.

Также врач опровергла миф о том, что летом не нужно принимать витамин D. По ее совам, того количества витамина D, которое летом дает солнце, не всегда достаточно. Поэтому его профилактический прием даже летом оправдан.

14 апреля врач-валеолог косметической компании «МейТан» Лидия Синицина рассказала о том, как распознать у себя дефицит витаминов до проявления первых симптомов. Так, помимо общего ухудшения самочувствия организм может сигнализировать о нехватке необходимых веществ и весьма нестандартными способами. К ним относятся желание грызть лед, частое покашливание, набухшие десны, бессонница, частое онемение или покалывание в конечностях, выпадение волос.