Музей АвтоВАЗа проведет день открытых дверей

АвтоВАЗ намерен широко отметить свой день рождения, который приходится на 20 июля (в этот день в 1966 году было подписано решение о строительстве Волжского автозавода). В честь праздника 20 июля вход в музей АвтоВАЗа будет бесплатным для всех, отметил 19 июля паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В музее завода, по информации паблика, будет работать выставочная зона «Проект Конюхова». Она посвящена рекордному перелету знаменитого путешественника Федора Конюхова на мотопараплане. В экспозиции будут представлены обе машины сопровождения — Lada Niva Travel и Lada Niva Legend.

Кроме того, запланирован ряд других мероприятий и викторин, посвященных автозаводу. Ожидается, что все победители конкурсов получат в качестве сувенира карточки с автографами лучших пилотов гоночной команды Lada Sport Rosneft.

14 июля сообщалось, что АвтоВАЗ в 2022 году не планирует запускать в производство модель Lada Duster. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов. Он подчеркнул, что по соглашению с Renault АвтоВАЗ может выпускать модели Duster, Sandero и Logan под брендом Lada на российском заводе в Тольятти. Однако в случае выпуска модели Duster завод будет вынужден выплатить роялти французам. «С точки зрения необходимости выплаты роялти, которые практически заберут у нас всю маржу, это работа практически вхолостую», — объяснил свою позицию глава АвтоВАЗа.