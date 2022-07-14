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АвтоВАЗ не планирует выпускать Duster в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что в 2022 году автопредприятие не планирует запустить в производство модель Lada Duster. Об этом 14 июля сообщило агентство «РИА Новости».

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Глава компании пояснил, что по соглашению с Renault АвтоВАЗ может выпускать модели Duster, Sandero и Logan под брендом Lada на российском заводе в Тольятти. Однако в случае выпуска модели Duster АвтоВАЗ вынужден будет выплатить роялти французам.

«Это тоже один из элементов, по которому мы оцениваем целесообразность запуска той или иной модели. Это касается не только Duster, но и других автомобилей модельного ряда Renault, которые по соглашению мы имеем право выпускать. С точки зрения необходимости выплаты роялти, которые практически заберут у нас всю маржу, — это работа практически вхолостую с точки зрения бизнес-модели АвтоВАЗа», — объяснил свою позицию глава АвтоВАЗа.

Напомним, что АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тыс. автомобилей (+2% к 2020 году).

13 июля «Известия» сообщили, что АвтоВАЗ приступил к выпуску LADA Niva Legend. В компании прилагают максимум усилий по возобновлению производства всех автомобилей модельного ряда Lada, ведя активную работу с поставщиками из России и дружественных стран.

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