Футболиста Гаджиева задержали в Москве за мошенничество

Российского футболиста Махача Гаджиева задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. По данным «Известий», спортсмен находился в розыске с конца 2021 года.

Гаджиева задержала полиция 18 июля на Тверской улице для проверки документов. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в Дагестан.

В 2017 году Гаджиев был приговорен к двум годам условно по делу о мошенничестве. В разные годы он выступал за клубы «Крылья Советов», «Анжи», «Рубин» и «Спартак».

В этот же день сообщалось, что в Италии задержали игрока футбольного клуба «Милана» Тимуэ Бакайоко. Полиция остановила его машину и начала обыскивать полузащитника. Инцидент произошел еще 3 июля. В Сети распространилось видео, на котором двое правоохранителей в грубой форме задерживают футболиста. Отмечается, что автомобиль спортсмена остановили по ошибке.