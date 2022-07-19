Футболиста «Милана» жестко задержали в Италии

Машину игрока итальянского футбольного клуба «Милан» Тимуэ Бакайоко остановили полицейские и стали обыскивать полузащитника. Об этом 18 июля сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что инцидент произошел еще 3 июля. В сети распространилось видео, на котором двое правоохранителей в грубой форме задерживают футболиста. Девушка-полицейская направила пистолет в салон автомобиля, пока ее коллега скручивал руки Бакайоко. Спустя какое-то время к ним подошел третий полицейский и что-то сообщил, футболиста отпустила, предварительно похлопав его по спине.

Как передает агентство со ссылкой на полицейских, машину полузащитника остановили по ошибке, поскольку он и другой человек в салоне были похожи на темнокожих людей с ориентировки, которые находились в розыске, предположительно по подозрению в распространении наркотиков.

«Поскольку в ориентировке фигурировало возможное применение огнестрельного оружия, сотрудники полиции работали с оружием в руках. Машина была остановлена на посту, так как Бакайоко и другой пассажир идеально подходили под описание: темный внедорожник с двумя мужчинами, один из которых одет в зеленую футболку. Как только стало ясно, что задержанные не имеют отношения к произошедшему, они были отпущены», — приводит агентство сообщение полицейского управления.

Между тем, комментаторы в соцсетях успели сравнить Бакайоко с Джорджем Флойдом, который был убит полицейским при задержании. Некоторые предположили, что инцидент связан именно с цветом кожи футболиста.

Джордж Флойд погиб после жесткого задержания в Миннеаполисе, во время которого полицейский Дерек Шовин применил удушающий прием. После этого, 25 мая 2020 года в США начались массовые акции протеста против расизма под девизом Black Lives Matter («Жизнь черных имеет значение»).

Дерек Шовин 8 июля этого года получил срок в виде более чем 20 годов заключения за нарушение гражданских прав жертвы дополнительно к 22,5 годам, к которым экс-полицейский был приговорен еще в июне 2021 года.