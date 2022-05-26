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Байден подписал указ о реформе полиции США в годовщину гибели Флойда

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден подписал указ о реформе работы правоохранительных органов в стране, приурочив это событие ко второй годовщине гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. Об этом сообщил в среду, 25 мая, американский лидер в своем Twitter.

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«Я только что подписал исполнительный указ о проведении наиболее значительной реформы полиции за десятилетия. Он повысит подотчетность федеральных правоохранителей, запретит удушающие приемы, ограничит возможность входа в помещения без предварительного уведомления», — написал он.

Кроме того, согласно указу, в США должна собираться общенациональная база данных правонарушений, которые совершают полицейские, должны использоваться нагрудные камеры видеофиксации.

Также правоохранителям надлежит пройти тренировочные курсы, направленные на искоренение «имплицитных предубеждений» в отношении представителей разных рас, этнических и иных групп.

23 мая The Washington Post со ссылкой на служебную записку генерального прокурора сообщал, что министерство юстиции США обновило политику применения силы полицейскими, обязав федеральных агентов вмешиваться при применении другими сотрудниками правоохранительных органов чрезмерной силы. Уточнялось, что офицеры полиции могут использовать лишь объективно разумную силу, при этом главной ценностью является человеческая жизнь.

Отмечалось, что данные изменения произошли впервые за последние 18 лет и могут вступить в силу 19 июля.

25 мая 2020 года в США начались массовые акции протеста против расизма под девизом Black Lives Matter («Жизнь черных имеет значение»). Поводом для волнений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания в Миннеаполисе, во время которого полицейский Дерек Шовин применил удушающий прием.

Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.

В июне 2021 года стало известно, что по решению суда экс-полицейский Дерек Шовин признан виновным в смерти Флойда и приговорен к 270 месяцам (22,5 годам) тюремного заключения. Такой вердикт был основан на злоупотреблении доверием и властью бывшим правоохранителем.

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