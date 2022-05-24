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Минюст США обновил политику применения силы полиции

Минюст США обязал федеральных правоохранителей вмешиваться при применении чрезмерной силы полиции
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Фото: depositphotos.com
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Министерство юстиции США обновило политику применения силы полицейскими, обязав федеральных агентов вмешиваться при применении другими сотрудниками правоохранительных органов чрезмерной силы. Об этом 23 мая пишет The Washington Post со ссылкой на служебную записку генерального прокурора.

Имеет значение: в США начался суд над убийцей Джорджа Флойда
Что изменилось в стране, которая после гибели афроамериканца при задержании содрогнулась от протестов против расовой дискриминации

«Офицеры будут обучены и должны распознавать и действовать согласно обязанности, чтобы вмешаться и предотвратить или остановить в надлежащих случаях любого офицера от применения чрезмерной силы или любого другого применения силы, которое нарушает конституцию, другие федеральные законы или политику министерства в отношении приемлемого применения силы», — говорится в записке.

Отмечается, что данные изменения произошли впервые за последние 18 лет.

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Кроме того, в служебной записке указано, что федеральные правоохранительные органы должны будут действовать в случае, если кто-то нуждается в медицинской помощи.

Также изменения в политике американского Минюста предполагают, что офицеры полиции могут использовать лишь объективно разумную силу, при этом главной ценностью является человеческая жизнь.

Внесенные изменения могут вступить в силу 19 июля, уточнили в издании.

14 апреля CNN сообщал, что в американском городе Гранд Рапидс штата Мичиган прошли протесты после публикации видео, на котором офицер, не сумев задержать остановленного темнокожего водителя, выстрелил ему в голову. После публикации видео несколько сотен человек собрались у городского управления полиции и призвали к справедливости.

До этого, в конце мая 2020 года, в США прошли массовые акции протеста против расизма под девизом Black Lives Matter («Жизнь черных имеет значение»). Поводом для волнений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания в Миннеаполисе, во время которого полицейский Дерек Шовин применил удушающий прием.

В июне 2021 года американский суд приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в убийстве Флойда, к 22,5 года тюремного заключения.

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