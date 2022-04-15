В США прошли протесты после видео убийства полицейским подозреваемого

В американском городе Гранд Рапидс штата Мичиган прошли протесты после публикации видео, на котором офицер, не сумев задержать остановленного темнокожего водителя, выстрелил ему в голову. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает CNN.

Отмечается, что инцидент произошел еще 4 апреля, но получил широкую огласку лишь после публикации видео задержания, обернувшегося смертью человека.

На кадрах видно, что полицейский остановил автомобиль для проверки документов на транспортное средство, объяснив, что номера не совпали с техническими данными автомобиля. Водитель вышел из транспортного средства, что является нарушением во многих штатах, где правила дорожного движения требуют оставаться в автомобиле, если выйти не просит офицер полиции.

Полицейский хотел задержать мужчину, но он попытался сбежать, после чего офицер решил применить шокер. Однако правонарушитель отобрал устройство. Полицейский предпринял серию попыток обездвижить задержанного, а затем достал пистолет и выстрелил ему в голову.

По данным СМИ, жертвой инцидента стал 26-летний уроженец Конго Патрик Лиоя. Его родные требуют публикации имени полицейского и просят привлечь его к ответственности.

После публикации видео несколько сотен человек собрались у городского управления полиции и призвали к справедливости.

При этом велика вероятность, что никакой ответственности для полицейского не наступит.

В конце мая 2020 года в США прошли массовые акции протеста против расизма под девизом Black Lives Matter («Жизнь черных имеет значение»). Поводом для волнений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания в Миннеаполисе, во время которого полицейский Дерек Шовин применил удушающий прием. После смерти Флойда в Соединенных Штатах произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.

Многие правозащитные организации и политики тогда выступили с критикой деятельности стражей порядка и высказались за сокращение расходов на работу полицейских управлений.

В июне 2021 года американский суд приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в убийстве Флойда, к 22,5 года тюремного заключения.

Несмотря на это, в стране произошел еще ряд похожих инцидентов. Так, в августе 2020-го сотрудники полиции застрелили темнокожего мужчину при задержании в штате Луизиана, а в сентябре афроамериканца застрелили офицеры в Вашингтоне.

В декабре того же года сообщалось, что а американском городе Колумбус, штат Огайо, полицейский застрелил безоружного афроамериканца, державшего в руках сотовый телефон.

Офицер Адам Кой в ночь на вторник, 22 декабря, прибыл к жилому дому по вызову гражданина, который пожаловался на звуки от работы двигателя автомобиля. Около гаража правоохранитель увидел темнокожего мужчину и спустя несколько секунд выстрелил в него. Отмечается, что в одной руке у афроамериканца был телефон, а вторая находилась вне поля зрения офицера. От полученного ранения чернокожий мужчина скончался. Позже выяснилось, что погибший Андре Морис Хилл гостил в соседнем доме и не совершал преступления.