Российский авторынок оказался на девятом месте по продажам в Европе

Автомобильный рынок России, продолживший в июне 2022 свое падение, оказался на девятом месте в Европе. В лидерах — Германия, где за первый летний месяц было продано 224 5589 (–18,1%) автомобилей, сообщило 19 июля агентство «Автостат».

На втором месте среди крупнейших европейских авторынков — Франция. Ее показатель — 171 087 машин (–14,2%). Третий результат — у Великобритании: 140 958 проданных автомобилей (–24,3%). «Автостат» в связи с этим заметил, что, по данным Британского общества автопроизводителей и автодилеров, SMMT, это худший результат за первый летний месяц с 1996 года.

Далее идет Италия, чьи автодилеры сумели продать 127 209 машин (–15%). Такую цифру продаж аналитики агентства связывают с запуском мер в этой стране по субсидированию покупки экологически чистых машин. Эта программа заработала в Италии начиная со второй половины мая 2022 года и она продолжает сдерживать общее падение продаж.

Замыкает пятерку лидеров Испания. Ее авторынок в июне 2022 года просел всего на 7,8% и составил 89 252 машины.

Если при рассмотрении Европейского автомобильного рынка учитывать показатели России, то страна остается на девятой строчке рейтинга в Европе. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в прошлом месяце составили 27 761 единицу (–82%).

16 июля правительство России упростило порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за рубежа до 1 февраля 2023 года. Решение о временном упрощении порядка регистрации ввозимых автомобилей из-за границы было принято на фоне санкций, введенных в отношении РФ недружественными государствами. Как отмечается, из-за этого у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими.