Кабмин упростил регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей

Правительство России упростило порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за рубежа, до 1 февраля 2023 года. Соответствующее постановление подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, сообщается 16 июля на сайте кабмина.

«Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», — говорится в сообщении.

Решение о временном упрощении порядка регистрации ввозимых автомобилей из-за границы было принято на фоне санкций, введенных в отношении РФ недружественными государствами. Как отмечается, из-за этого у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими.

«За время отсрочки компании — производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки», — говорится на сайте правительства РФ.

3 мая правительство РФ обновило правила регистрации транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции. Теперь новый владелец должен подать заявление в ГИБДД для постановки автомобиля на учет в течение 10 дней с факта покупки машины, выпуска ее в обращение при изготовлении для личного пользования или со дня временного ввоза транспортного средства на территорию России на срок более года.

Также в постановлении уточнили порядок присвоения государственного регистрационного номера «Транзит» при оформлении регистрационных документов на транспортные средства. Речь идет об автомобилях, которые перегоняют за пределы России к месту продажи или к конечному производителю.