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СМИ заподозрили фигуриста Ханю в планах объявить о завершении карьеры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Японский фигурист Юдзуру Ханю принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщила газета Nikkam Sports.

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Отмечается, что об этом будет объявлено на пресс-конференции, которая пройдет 19 июля.

По данным журналистов, спортсмен планирует создать свое ледовое шоу, с которым он отправится в мировое турне. Однако фигурист больше не будет принимать участие в соревнованиях.

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю объяснил свое неудачное выступление в короткой программе на Олимпийских играх — 2022 в Пекине ямой на льду.

Спортсмен набрал 95,15 балла и занял восьмое место.

В произвольной программе он впервые в истории фигурного катания попробовал выполнить четверной аксель, однако упал из-за проблем с ногой. В результате он завершил соревнования на четвертом месте.

Ханю 27 лет, он является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). Также на его счету две победы на чемпионатах мира. Кроме того, он первый фигурист в истории, который успешно исполнил четверной риттбергер на соревнованиях в Монреале.

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