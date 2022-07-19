В Сочи запустили собственную систему бронирования отелей

Собственная система бронирования жилья и экскурсий начала работать в Сочи. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает администрация Краснодарского края.

Отмечается, что на сайте visit-sochi.com гости курорта могут забронировать номер в отеле или столик в ресторане, заказать экскурсию, приобрести билет на спектакль, концерт или футбольный матч.

По данным администрации, сейчас сервис предлагает более 500 предложений для отдыха на любой вкус и бюджет.

Проект реализует агентство по развитию туризма в Сочи. Организаторы подчеркнули, что сервисный сбор для контрагентов составляет всего 11%. Они также напомнили, что на ушедших из России зарубежных порталах он был от 15% до 23%.

Уточняется, что скоро у туристов появится возможность купить пакетные продукты, сформированные с учетом скидок и специальных предложений.

Ранее, 15 июня, результаты исследования туристического сервиса RUSSPASS показали, что среди курортных направлений для поездок на поезде в июне-августе россияне традиционно выбирают Республику Крым и Краснодарский край.

Ранее, 31 мая, аналитики финансового маркетплейса «Сравни» и сервиса онлайн-продажи билетов «Туту.ру» сообщили, что в мае 2022 года россияне продемонстрировали возросший на треть интерес к путешествиям по России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечалось, что по России в мае самостоятельными путешественниками совершалось 86,1% перелетов. Доля зарубежных авианаправлений составила 13,9%.