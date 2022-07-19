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В России появится рейтинг пунктуальности авиакомпаний

В России появится рейтинг пунктуальности авиакомпаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России создают отечественный рейтинг пунктуальности авиакомпаний взамен международным.

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В апреле перевозчиков и аэропорты РФ исключили из мировых рейтингов. Теперь авиакомпании и аэропорты РФ лишились общей оценки своей деятельности, так как в России отсутствует утвержденная на госуровне методика учета своевременности выполнения рейсов. «Аэрофлот» предложил ее разработать, следует из презентации компании.

Предложение представили на рабочем совещании по формированию отечественного рейтинга регулярности рейсов (документ есть у «Известий»). Встреча прошла в июне на площадке Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) с участием представителей Росавиации, девяти авиакомпаний и ТКП. По результатам совещания «Аэрофлоту» поручили подготовить «дорожную карту» проекта, сказано в протоколе (также есть у «Известий»).

Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин указал, что разработка методики целесообразна после анализа итогов пилотного проекта.

В качестве площадки для его реализации представители «Аэрофлота» предложили АЭВТ. Но вице-президент ассоциации Борис Карпович пояснил, что дирекция ассоциации не имеет для этого ресурсов. Он предложил на первоначальном этапе провести пилотный проект только среди тех членов АЭВТ, которые будут готовы его реализовывать.

Пока о готовности участвовать заявили лишь в одной из восьми авиакомпаний — в S7 Airlines, следует из протокола совещания.

По словам представителей «Аэрофлота» и S7, в российском рейтинге, как и в международных, рейс должен считаться задержанным, если он прилетел на 15 и более минут позднее расписания. При этом стартовой точкой отсчета является начало движения воздушного судна, а финальной — постановка самолета на стоянку.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По осени рассчитают: в РФ появится рейтинг пунктуальности авиакомпаний

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