Ритейлеры, которые входят в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), — «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS — предоставят покупателям годовую гарантию на сложную электронику. Об этом «Известиям» рассказал президент АКИТ Артем Соколов.

Это бытовая техника, смартфоны, ноутбуки и компьютеры, уточнил он.

Речь идет о продукции, которая поступила на продажу в страну по параллельному импорту, либо компания сама ее закупила в случае маркетплейсов.

Соколов добавил, что сейчас продавцы не дают гарантии на товар, обычно это прерогатива производителя конкретного устройства. Для ритейлера это право, которое можно реализовать по собственному усмотрению, отметил эксперт. По его словам, законодательно минимальный срок гарантии при параллельном импорте пока не определен.

На практике это будет значить, что торговые сети, которые дадут гарантию на гаджеты и технику, должны будут заключить договоры с сервисными центрами (ранее они работали с производителями) о том, что они будут принимать устройства на ремонт по гарантии. То есть, если с устройствами будет что-то не так, например, обнаружится заводской брак, то за это ответят ритейлеры — за свой счет.

Новые расходы сети могут заложить в цену товара, не исключили эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сбытовая электроника: продавцы дадут год гарантии на параллельный импорт