Готовность нового корпуса школы под Томском достигла 59%

В селе Корнилово под Томском продолжается строительство новой школы. Как рассказала РИА «Томск» директор учреждения Наталья Каменская, готовность объекта достигла 59%.

«В пятницу, 15 июля, был выездной штаб с участием врио губернатора Мазура и генпрокурора Томской области <…> Было озвучено, что [объект готов на] 59%», — заявила Каменская.

По ее словам, рабочие уже выполнили внешнюю облицовку здания, проложили системы отопления и водоснабжения. Полностью завершить работы и сдать объект планируется к 1 сентября 2023 года. К этому времени на прилегающей территории подрядчик также должен возвести спортивные объекты.

В пресс-службе администрации Томского района РИА «Томск» рассказали, что сейчас власти проводят оценку работ, выполненных предыдущим застройщиком. Точные сроки ввода школы в эксплуатацию определят по итогам этой оценки.