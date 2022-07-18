Количество заключенных полисов ОСАГО в России выросло на 10% в июне

Количество заключенных в июне 2022 года полисов ОСАГО составило в России 3,47 млн. штук, сообщили 18 июля в союзе автостраховщиков. Этот показатель превзошел итоги мая текущего года на 10%.

Увеличение количества заключенных договоров ОСАГО зафиксировано в Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарской крае, Татарстане, Ростовской области и некоторых других регионах РФ. В топ-10 крупнейших по количеству автомобилистов регионах количество заключенных в июне договоров ОСАГО увеличилось по сравнению с маем 2022 года от 2 до 20%.

«РСА внимательно следит за ситуацией с доступностью полисов ОСАГО в регионах. При этом системы РСА продолжают блокировать попытки покупки полисов со стороны недобросовестных посредников, «помогающих» автовладельцам купить полис «в интернете дешево», а де-факто — вводя при его оформлении неверные данные. Такие посредники обычно также генерируют заметную долю жалоб на недоступность ОСАГО», — заявил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

8 июля «Известия» сообщили, что в России по спросу на полисы ОСАГО в июне на первом месте лидировала Lada — 20% от всех заявок. Второе место у Toyota — 10%. У Hyundai и Kia — по 7%. Замкнул список Nissan — 6%. Регионами — лидерами по оформлению ОСАГО стали Москва, Краснодарский край, Свердловская область, Республика Башкортостан, Челябинская область, Самарская область и Санкт-Петербург.