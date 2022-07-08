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Lada лидировала в России по спросу на ОСАГО в июне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В России по спросу на полисы ОСАГО в июне на первом месте лидировала Lada — 20% от всех заявок. Второе место у Toyota — 10%. У Hyundai и Kia — по 7%. Замыкает список Nissan — 6%. К такому выводу 8 июля пришли специалисты Страхового дома ВСК.

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«Отечественный автопром продолжает пользоваться популярностью среди россиян. В то же время мы можем сделать вывод о том, что японские и корейские марки также не теряют популярности среди наших граждан, даже несмотря на ситуацию с подорожанием авто и запчастей», — отметил Антон Смулько, заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового дома ВСК.

По оценке экспертов, 19% заявок на приобретение ОСАГО в ВСК оформлялись для 15–20-летних автомобилей. Еще 19% пришлись на долю 11–14-летних машин.

Регионами — лидерами по оформлению ОСАГО стали Москва (9% заявок), Краснодарский край (5%), Свердловская область (4%), Республика Башкортостан, Челябинская область, Самарская область и Санкт-Петербург — все по 3%.

По оценке специалистов, чаще всего полис ОСАГО оформляли россияне в возрасте 34 лет. На них пришлось 15% заявок на оформление страховки. На втором и третьем местах — 39-летние и 35-летние автовладельцы (по 3%). Среди лиц, допущенных к управлению, лидируют водители в возрасте 35–50 лет (39%).

6 июля сообщалось, что к 1 января 2025 года все участники российского рынка страховых услуг будут обязаны внедрить сервис электронного урегулирования убытков по ОСАГО после ДТП. В Центральном банке уточнили, что если у некоторых страховых компаний сервис электронного урегулирования убытков по ОСАГО заработает раньше обозначенного срока, то регулятор не будет запрещать его работу.

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