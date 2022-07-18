Мужчину насмерть придавило спиленным деревом в ЯНАО

В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа организована доследственная проверка по факту гибели жители Ноябрьска, которого придавило спиленным деревом. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в субботу, 16 июля, в лесном массиве на берегу реки Пикапур. Предварительно установлено, что четверо жителей Ноябрьска прибыли в Пуровский район для строительства лесной избушки, предназначенной для отдыха. Один из мужчин занялся спиливанием дерева.

«В какой-то момент подпиленное дерево повалилось в сторону пильщика и придавило его. От многочисленных внутренних повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении СК.

Как уточняет Muksun.fm, для установления обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

10 июля на Украинском бульваре в Москве во время непогоды на мужчину упало дерево. Он погиб на месте.