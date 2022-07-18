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В России подержанные грузовики подорожали сильнее новых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Средние цены на подержанные грузовики в России во втором квартале текущего года выросли на 29,3% по сравнению с I кварталом 2022 года. Об этом «Известиям» 18 июля сообщили в НАПИ.

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Средняя цена на неновый грузовой автомобиль в России во II квартале составила 3,6 млн рублей.

Если рассмотреть статистику по новым грузовикам, то по итогам II квартала 2022 года средние цены на новые грузовые автомобили выросли всего на 9,4% по сравнению с I кварталом 2022 года.

Средняя цена на новый грузовик достигла отметки 8,6 млн рублей.

15 июля «Известия» сообщили, что самыми популярными грузовиками в РФ за шесть месяцев 2022 года стали «КамАЗ-65115» и «Газель-3302» .

Топ-5 моделей среднетоннажных грузовиков в России с пробегом возглавил самосвал «КамАЗ-65115» грузоподъемностью 14 т. На втором месте — «ГАЗ Валдай». Третье место занимает Hyundai HD78.

Среди легких коммерческих грузовиков с пробегом в первом полугодии 2022 года весь пьедестал заняла исключительно продукция Горьковского автозавода. На первом месте — модель «Газель-3302». Среди регионов России спрос на грузовики с пробегом наиболее был активен в Дагестане, Краснодарском крае, Ленинградской области.

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