Солнечный ожог: жара уничтожает Европу

В Европу пришла аномальная жара — даже в Великобритании столбики термометров поднялись до сорокаградусных отметок, в Мадриде +49 °C, во Франции, Испании и Португалии бушуют лесные пожары. В докладе Еврокомиссии говорится о том, что засуха угрожает этим летом почти половине территории Евросоюза, что может привести к снижению урожая. Как европейцы справляются с небывалыми температурами — в фотогалерее «Известий»