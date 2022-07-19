Солнечный ожог: жара уничтожает Европу

В Европу пришла аномальная жара — даже в Великобритании столбики термометров поднялись до сорокаградусных отметок, в Мадриде +49 °C, во Франции, Испании и Португалии бушуют лесные пожары. В докладе Еврокомиссии говорится о том, что засуха угрожает этим летом почти половине территории Евросоюза, что может привести к снижению урожая. Как европейцы справляются с небывалыми температурами — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ahmet Abbasi
Около 300 жителей из пяти городов пришлось эвакуировать в безопасное место в испанской Эстремадуре
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Фото: Getty Images/Europa Press/Lorena Sopena
Под Барселоной вышедший из-под контроля пожар всего за шесть часов уничтожил 1200 га леса
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Фото: REUTERS/Rodrigo Antunes
Жительницы португальской Лейрии помогают пожарным справиться с огнем возле их домов
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Фото: REUTERS/Albert Gea
В Эль-Пон-де-Виломара к северу от Барселоны огонь уничтожил более 1600 га леса, эвакуированы две сотни человек
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Gian Marco Benedetto
Несмотря на все усилия пожарных, огонь продолжает распространяться, за несколько часов уничтожая тысячи гектаров насаждений
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Фото: REUTERS/Jon Nazca
Из городов Алаурин-эль-Гранде и Алаурин-де-ла-Торре в испанской Андалусии пришлось эвакуировать 2300 человек
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Во французской Жиронде лесной пожар охватил более 10 тыс. га
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Этот пожар французы называют самым крупным и страшным за последние десятилетия
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Фото: REUTERS/John Sibley
В Англии ожидают исторического температурного рекорда — воздух на большей части территории, от Лондона до Манчестера, прогреется до 41 °C. Здесь объявлен «красный» уровень опасности
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Фото: Getty Images/Matthew Horwood
В Уэльсе и некоторых частях Шотландии действует «желтый» уровень опасности — здесь столбик термометра достигает тридцатиградусных отметок
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Фото: REUTERS/John Sibley
Британские власти рассматривают сложившуюся ситуацию как чрезвычайное положение, движение поездов ограничено, людей просят не отправляться в дорогу без крайней необходимости
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Фото: REUTERS/Massimo Pinca
В Италии правительство объявило чрезвычайное положение в долине реки По — крупнейшей в Италии. Ее русло частично пересохло
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Mauro Ujetto
Тревожная ситуация здесь наблюдалась еще полгода назад — зимой снега выпало на 70% ниже нормы, а весенних дождей практически не было. Все посевы кукурузы погибли
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Фото: Getty Images/dpa/Jens Büttner
От сильной засухи страдает большая часть Центральной и Восточной Германии
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Фото: Getty Images/dpa/Federico Gambarini
Земля на берегу Рейна потрескалась
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Фото: REUTERS/IMAGO/Jochen Eckel
Жара, засуха и ураганы нанесли сильный ущерб лесам в Нижней Саксонии
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