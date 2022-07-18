Случай массового отравления произошел в детском лагере в Кузбассе

В детском лагере Танай в Кемеровской области зафиксировано массовое отравление. Администрация учреждения попросила родителей забрать детей в течение дня, сообщает агентство «Сибдепо» 18 июля.

«В связи с выявлением детей, обратившихся с жалобами на боли в животе за последние 12 часов, администрацией ООО «Санаторий «Танай» принято решение о досрочном прекращении третьего сезона детского оздоровительного лагеря с 18.07.2022. Просьба в течение сегодняшнего дня забрать детей», — говорится в сообщении администрации, которое получили родители отдыхающих детей.

По информации агентства, один из несовершеннолетних в данный момент находится в больнице с диагнозом отравление средней тяжести. Родители пострадавшего намерены обращаться в прокуратуру. В агентстве добавили, что по факту обращения Роспотребнадзор проводит проверку.

Ранее, 8 июля, уральская транспортная прокуратура обнаружила нарушения при организации отдыха детей в лагерях Оренбургской области. Нарушения были выявлены в сферах санитарно-эпидемиологического благополучия и пожарной безопасности.