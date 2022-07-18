Минобороны России сообщило об уничтожении в Константиновке до 250 иностранных наемников

Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации наемников украинского «иностранного легиона» в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 июля заявили в Минобороны РФ.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского «иностранного легиона». Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей», — сообщили в министерстве.

Кроме того, российские войска поразили пункт временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в населенном пункте Витово Черкасской области. По данным Минобороны РФ, уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.

Ранее, 16 июля, сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал нарастить действия на всех направлениях спецоперации по защите Донбасса, чтобы исключить возможность украинским войскам наносить удары по мирному населению.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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