РФ поставит партию Ми-171Е зарубежному заказчику

Входящая в госкорпорацию «Ростех» АО «Рособоронэкспорт» и «Вертолеты России» подписали контракт на поставку партии модернизированных вертолетов Ми-171Е зарубежному заказчику.

«Структуры госкорпорации «Ростех» — «Рособоронэкспорт» и «Вертолеты России» — заключили договор, обеспечивающий производство и поставку иностранному заказчику партии модернизированных вертолетов Ми-171Е. <...> Договор предполагает поставку за рубеж новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е производства Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России», — говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

В пресс-службе также добавили, что вертолеты типа Ми-17 успешно используются как в ходе полицейских операций в латиноамериканских странах, так и в экстремальных погодных условиях Арктики, тропиках и странах Африки.

«Улан-Удэнский авиазавод продолжает развивать свою линейку продукции, совершенствовать модели, поэтому спрос на вертолеты всегда высокий. Подписание нового контракта — это дополнительные возможности для развития завода, а также и для развития республики», — приводит пресс-служба «Ростеха» слова главы Республики Бурятия Алексея Цыденова.

Ранее, 7 июня, в пресс-службе «Ростеха» рассказали о создании системы баллистической защиты экипажа и пассажиров вертолетов типа Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 для миссий ООН.

В конце мая сообщалось, что в лизинг дальневосточной авиакомпании «Аврора» планируется поставить 21 вертолет Ми-171А2 и Ми-171А3 до 2026 года. Соглашение о намерениях на поставку вертолетов было подписано «Авророй» и холдингом «Вертолеты России» в середине мая в ходе международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2022.