«Ростех» создал композитную броню для вертолетов миссий ООН

«Вертолетная сервисная компания» разработала систему баллистической защиты экипажа и пассажиров вертолетов типа Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. Об этом сообщили 7 июня в пресс-службе «Ростеха».

Система защиты гарантирует высокий уровень защиты людей от попадания пуль стрелкового оружия до калибра 7,2 мм.

«Комплект композитной брони покрывает не только кабину пилотов, но и грузовой отсек, при этом его вес не превышает 230 килограммов», — сообщили в госкомпании.

Систему брони установят на вертолетах, используемых для миротворческих миссий ООН. Ее можно использовать в различных климатических условиях при температуре от - 50 до + 50 градусов. За основу защиты взят отечественный негорючий композиционный материал, который отличается от аналогов более низкой поверхностной плотностью при сохранении высоких защитных свойств.

Новинку создали сотрудники Новосибирского авиаремонтного завода.

В конце мая сообщалось, что в лизинг дальневосточной авиакомпании «Аврора» планируется поставить 21 вертолет Ми-171А2 и Ми-171А3 до 2026 года. Соглашение о намерениях на поставку вертолетов было подписано «Авророй» и холдингом «Вертолеты России» в середине мая в ходе международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2022.

Речь идет о поставке 10 Ми-171А2 и 11 Ми-171А3. По данным компании, поставку планируют осуществлять с 2023 по 2026 год.