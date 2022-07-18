Aurus готовится к серийному выпуску внедорожника Komendant

На российском заводе Aurus, который находится в Елабуге, приступили к подготовке серийного производства второй модели люксового бренда, внедорожника Komendant. Первые экземпляры машины планируют выпустить до конца 2022 года, сообщила 18 июля «Российская газета».

Как сообщает издание, премьера машины Aurus Komendant должна состоятся в ближайшее время, возможно, что до конца лета 2022 года.

Aurus Komendant создан на единой модульной платформе, ЕМП, разработанной НАМИ. Для машины предусмотрена гибридная силовая установка.

Она состоит из бензинового V8 мощностью 598 л. с. с двумя турбокомпрессорами и электромотора. Люксовому внедорожнику полагается девятиступенчатый «автомат».

4 июля НАМИ в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022» представил электромотоцикл Aurus Merlon. Имя модели означает зубец крепостной стены. Запас хода Merlon заявлен в районе 200 км. Одним из достоинств аппарата является возможность использования транспортного средства при отрицательных температурах, до минус 25 градусов Цельсия.