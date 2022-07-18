Дороги затопило в двух населенных пунктах Амурской области

В Амурской области во время прохождения забайкальского паводка подтоплены два участка автомобильных дорог. Подтопленных приусадебных участков и жилых домов пока не зафиксировано.

Амурская служба новостей со ссылкой на центр ГЗ и ПБ пишет, что в Шимановском районе в селе Ушаково подтопило внутрипоселковую дорогу. Длина перелива составляет 15 м, а глубина — 0,4 м. Проехать по дороге невозможно. Власти организовали лодочную переправу. По данным на утро 18 июля, уровень воды составляет 502 см при пойме 540 см.

Кроме того, подтоплена проезжая часть на улице в селе Марково Благовещенского района. Длина перелива — 93 м, а глубина — 0,56 м. Проехать можно только на технике высокой проходимости.

ИА PriamurMedia уточняет, что вода полностью освободила два участка дорог — между селами Нововоскресеновка и Аносово в Шимановском районе и между селами Черняево и Кузнецово в Магдагачинском районе.

Ранее сообщалось о сходе грязевого селя на два жилых дома с сопки Ключевая в поселке Тимофеевка в Приморском крае. Из домов извлечено пять человек, среди них двое детей. Одна женщина госпитализирована. Кроме того, пожарные проводят поиски двухлетнего ребенка.