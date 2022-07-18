В Казахстане в ДТП погибли восемь человек

Восемь человек погибли в ДТП в казахстанском Уральске. Среди них двое детей, сообщает местный портал «Мой город» 18 июля.

По данным журналистов, в ночь на 18 июля на объездном шоссе в Уральске Nissan столкнулся с Lada. В первом автомобиле был только водитель, во втором — пять взрослых и двое несовершеннолетних.

«Водитель Nissan при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение», — приводит СМИ слова замначальника отдела местной полицейской службы управления Уральска Константина Недопекина.

Пять человек погибли на месте инцидента, трое были госпитализированы в медучреждение, где позже не пришли в сознание и скончались.

Ранее в этот день четыре пешехода погибли в результате аварии в Бакалинском районе Башкирии. Как уточнили в пресс-службе МВД по республике, по одной из версий, 23-летний местный житель за рулем Audi A5 наехал на четырех женщин, которые шли навстречу по проезжей части.