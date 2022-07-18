Эксперт дал рекомендации по сохранности долларов и евро в условиях санкций

Чтобы не лишиться валюты в условиях санкций, доллары и евро лучше положить на депозит или обменять на юани. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Он отметил, что держать на счетах валюту психологически сложно, так как в любой момент деньги могут быть заблокирована в рамках санкций.

«Самый «классический» вариант — это положить валюту на банковский депозит. Еще один вариант — инвестировать эти средства в активы, номинированные в валюте, но стоит помнить, что сейчас европейский фондовый рынок падает, и падение может продолжиться. Также евро можно обменять на другие валюты: доллары, юани или рубли», — сказал Емельянов агентству «Прайм».

Однако, как добавил эксперт, сейчас вклады в евро принимает не так много банков.

В этом же месяце кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что вложения в иностранную валюту больше не актуальны. По его словам, времена, когда сбережения можно было сохранить и преумножить при помощи валюты, остались в прошлом. Теперь же необходимо искать новые варианты вложений, причем в рублевом выражении, сказал он 13 июля в разговоре с Lenta.Ru.

Накануне на фоне ситуации с курсом евро и доллара председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев также посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях.

Ранее, 12 июня, в маркетплейсе «Сравни» рассказали «Известиям», что в мае-июне интерес россиян к иностранным валютам упал на 40% по сравнению с мартом-апрелем этого года. Таким образом, трафик страницы с курсом доллара снизился на 48%, а евро — на 17%. Снижение спроса россиян на валюты США и ЕС «Известиям» подтвердили на Мосбирже, в крупных банках и брокерских организациях.