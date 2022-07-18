В РФ начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи

С июля в России начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Однако СНТ должно находиться на территории, приравненной к сельской. Ранее кредиты на дачи не выдавали, добавил он.

Многие покупатели загородной недвижимости, в частности, дач, с удовольствием воспользовались бы ипотекой, отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Кроме того, если говорить именно об СНТ на сельских территориях, рост активности в этом сегменте косвенно поможет оживлению жизни там: это новые люди, деньги, развитие, отметила она.

«Дачи были и остаются одним из самых доступных типов недвижимости, в том числе многие СНТ уже превратились в локации для постоянного проживания, поэтому такое расширение сельской ипотеки вполне оправдано. Дачные сообщества фактически слились с сельскими поселениями», — сказал Антон Сауков.

Такой финансовый инструмент актуален и востребован, отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его мнению, включение ипотеки на дачи в банковский инструментарий характеризует и стремление кредитных организаций к привлечению новых клиентов и тенденции рынка недвижимости в целом. Раньше банки неохотно выдавали ипотеку под строительство домов даже на землях категории индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сказал эксперт.

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«Покориться усадьбе: в РФ начали выдавать льготную ипотеку»