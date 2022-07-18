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Посол в КНДР рассказал о причинах признания Пхеньяном ДНР и ЛНР

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Фото: ТАСС/Река Александр
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Северная Корея не подвержена ничьему давлению и всегда ведет себя на международной арене так, как считает правильным. Именно этим и объясняется решение Пхеньяна признать независимость ДНР и ЛНР. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал посол России в КНДР Александр Мацегора.

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«КНДР — одна из очень немногих стран, которая может позволить себе проводить абсолютно независимую внешнюю политику. Никто — ни Россия с Китаем, ни тем более США — не может заставить северокорейцев что-то делать или чего-то не делать. Пусть это звучит в наши сверхпрагматичные времена неправдоподобно, но Пхеньян на международной арене всегда поступает по совести. Так, как, он считает, было бы правильно», — отметил российский дипломат.

В этот контекст, по его мнению, ложится и решение о признании независимости двух республик, борьбу которых против киевских властей северокорейцы считают совершенно справедливой.

КНДР объявила об официальном признании ДНР и ЛНР 13 июля, став третьей поступившей так страной ООН после России и Сирии. В ответ МИД Украины объявил о разрыве дипотношений с Северной Кореей.

При этом глава российской дипмиссии отметил, что Пхеньян никогда не рассчитывал на получение от России чего-то взамен.

«Северокорейцы ничего не получили от нас, например, за признание Крыма российским. Они не выставляют нам счета после каждого голосования в нашу пользу в ООН или на любой другой международной площадке», — подчеркнул Александр Мацегора.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Северокорейцы не выставляют нам счета после каждого голосования в ООН»

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