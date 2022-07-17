У Чистого ручья в Мурманске появятся велопешеходные дорожки

Вдоль Чистого ручья в Мурманске оборудуют велопешеходные дорожки. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщает ИА «Би-порт».

Общая площадь территории — 73 тыс. кв. м. Работы будут проводиться в два этапа. На первом создадут необходимый рельеф для дальнейших работ, проложат коммуникации и устроят дорожки общей площадью более 4 тыс. кв. м. Этап планируется завершить в 2022 году. Сейчас проводятся расчистка территории, выемка грунта и покрытия площадки, демонтажные работы уже завершены.

В рамках второго этапа вдоль Чистого ручья возведут инфраструктуру для отдыха.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что в Ставрополе в 2023 году планируют обустроить две велодорожки общей протяженностью 1,7 км.