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Две новые велодорожки обустроят в Ставрополе в 2023 году

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В Ставрополе в 2023 году планируют обустроить еще две велодорожки общей протяженностью 1,7 км. Об этом сообщает городская администрация.

Новые дорожки для велосипедистов намерены проложить по Индустриальной улице на отрезке от улицы Ленина до 1-й Промышленной, а также по 1-й Промышленной от проспекта Кулакова до Индустриальной, пишет NewsTracker.

Кроме того, создание велоинфраструктуры заложено в проектах строительства дорог в 12-м микрорайоне города. В 2023–2025 годы велозоны намерены обустроить на бульваре Зеленая Роща и улице Ландшафтная, проезду от улицы Ивана Щипакина до СНТ «Полет», улице Рогожникова.

За последние четыре года в городе проложили более 13 км дорожек для велосипедистов.

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